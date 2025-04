Eine 37 Jahre alte Frau ist nach einer mutmaßlichen Gewalttat in Berlin-Britz gestorben.

Wie die Polizei dem rbb am Donnerstag mitteilte, wurden Beamte am Morgen in ein Mehrfamilienhaus in der Walkenrieder Straße gerufen. Im Hausflur fanden sie die Frau, die schwer verletzt auf dem Boden lag. Reanimierungsversuche blieben erfolglos. Sie erlag ihren Verletzungen. Es bestehe der Verdacht eines Tötungsdeliktes, teilte ein Polizeisprecher mit.

Anschließend nahm die Polizei einen 44 Jahre alten Tatverdächtigen fest. Zu den Hintergründen war zunächst nichts bekannt.