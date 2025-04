Anwohnerparkausweis in Berlin ab sofort auch digitale Dienstleistung

Der Bewohnerparkausweis gehört laut der Mitteilung derzeit zu den erfolgreichsten Online-Dienstleistungen des Landes Berlin. In den ersten drei Monaten des Jahres 2025 wurden bereits 26.285 Ausweise online ausgestellt. Die Online-Quote bei der Ausstellung des Bewohnerparkausweises liegt im laufenden Jahr bei 78,6 Prozent.

In Berlin sind ab sofort drei neue Bürgerdienstleistungen online verfügbar, die im Zusammenhang mit dem Bewohnerparkausweis stehen. Dies geht aus einer Mitteilung des Landes Berlin hervor.

Wer in Deutschland eine neue Wohnung bezieht, muss dies innerhalb von zwei Wochen melden. Bei den Berliner Bürgerämtern gibt es jedoch zu wenige Termine, um die Frist einzuhalten. Durch die neu eingeführte Online-Anmeldung soll sich das jetzt ändern.

Wohnsitz-Anmeldung in Berlin ab diesem Mittwoch online möglich

Ebenfalls beliebt sind die An- oder Abmeldung von Fahrzeugen - online nutzten den Dienst im März diesen Jahres 32 Prozent der Berliner, damit hat sich die Nachfrage verdoppelt. Noch häufiger wird die digitale Tageszulassung (Online-Quote im März 2025: 92 Prozent) und die digitale Außerbetriebsetzung (66 Prozent) in Anspruch genommen. Bisher wurden im laufenden Jahr rund 35.000 digitale Anträge auf An- oder Abmeldung eines Kraftfahrzeugs gestellt.

Martina Klement, Staatssekretärin für Digitalisierung und Verwaltungsmodernisierung sowie Chief Digital Officer (CDO) des Landes Berlin, wertete dies als Erfolg: "Für jeden einzelnen digitalen Antrag haben wir einen Bürgeramtstermin eingespart. Und jede weitere neue Online-Dienstleistung hilft uns dabei, die Bürgerämter weiter zu entlasten."