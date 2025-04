Dreck, Drogen, Kriminalität: Ein Ort zum Wohlfühlen ist der U-Bahnhof Kottbusser Tor in Kreuzberg nicht. Die BVG hat zuletzt an der Sauberkeit gearbeitet - bald könnte es auch Techno-Musik und ein "modulares Sicherheitszentrum" geben.

Laut einer Mitteilung vom Montag soll die Station zu einem "Innovationsbahnhof" werden. Dabei wird aktuell zum Beispiel "die Beschallung mit entspannter Musik mit lokalem (also Kreuzberger) Bezug" geprüft, wie es hieß. Denkbar ist laut BVG etwa Jazz oder Techno von lokalen Künstlern. Die Beschallung von U-Bahnhöfen mit Musik diente in der Vergangenheit in vielen Städten dazu, Obdachlose zu vertreiben.

In der zweiten Jahreshälfte soll außerdem testweise ein Whatsapp-Kanal starten, über den Fahrgäste Verunreinigungen und Schäden direkt an die BVG melden können - zunächst nur im Bahnhof Kottbusser Tor. Sollte der Test dort erfolgreich sein, könne der Service aber auch auf andere Bahnhöfe ausgeweitet werden.

Ebenso in Prüfung wie das Sicherheitszentrum seien Spiegel für nicht einsehbare Ecken, die Öffnung eines zusätzlichen Ausgangs der U8 und Kunstausstellungen im Bahnhof. Bereits jetzt gebe es eine intelligente Kameraerkennung, die automatisch Alarm schlage, wenn sie Menschen, große Tiere oder Gegenstände auf den Gleisen erkenne. Diese Technik könnte zukünftig auch dafür eingesetzt werden, um Müll oder zurückgelassene Bahnsteige am Gleis zu erkennen.

Änderungen gibt es aber nicht nur am Bahnhof Kottbusser Tor: Die BVG will auch das bisherige Pilotprojekt der sogenannten Reinigungsstreifen verstetigen. Der gemeinsame Einsatz von Sicherheits- und Reinigungskräften in Schwerpunktbahnhöfen habe sich bewährt, hieß es in der Mitteilung am Montag. Bisher waren die Teams auf bestimmten Bahnhöfen der U5, U7, U8 und U9 unterwegs - künftig sollen weitere Bahnhöfe auf anderen Linien hinzukommen. Zudem solle die Berliner Stadtmission BVG-Sicherheitskräfte im verantwortungsvollen Umgang mit obdachlosen und suchtkranken Menschen schulen.

Begleitend startet die BVG eine Informationskampagne, die Fahrgästen verschiedene Sicherheitseinrichtungen in Bahnhöfen und Fahrzeugen erklärt - als erstes die Notruf- und Informationssäulen, Notgriffe und Notsignal-Schalter.