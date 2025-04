ödp'ler Gartow Freitag, 25.04.2025 | 14:45 Uhr

Es ist ein Übel einer Luxusgesellschaft - die Zerstörung von gesellschaftlichem und privatem Eigentum. Diese Leuten empfehle ich einmal in einem afrikanischen oder asiatischen in Dörfern zu leben, in dem es keinen solchen Luxus gibt. Deren Armut wirkt sich dann positiv auf den Charakter von Menschen aus, die keine Achtung vor Eigentum haben.