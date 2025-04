Bei den Berliner Verkehrsbetrieben endet an diesem Montag die Urabstimmung über den ausgehandelten Tarifvertrag für die rund 16.600 Beschäftigten. Die Tarifkommission der Gewerkschaft Verdi will über das Ergebnis der Abstimmung am Nachmittag abschließend beraten.

Für eine Annahme des Tarifkompromisses genügt eine Zustimmungsquote von 25 Prozent. Obwohl es Unzufriedenheit unter den BVG-Beschäftigten über das Verhandlungsergebnis gibt, wird davon ausgegangen, dass diese Marke erreicht wird. Als schwer abschätzbar gilt gewerkschaftsintern, wie hoch die Zustimmung darüber hinaus ausfallen wird.