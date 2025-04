Thomas Dienstag, 01.04.2025 | 19:27 Uhr

Das ist doch eine Farce. Eine 2 - spurige Kantstraße hatte funktioniert. Es wurde dann 1- Spurig und das Drama begann. Auf der rechten Spur fuhren Radfahrer, die auch mal in der linken Spur fuhren. Busse wussten auch nicht wohin, ohne Radfahrer zu gefährden . Das führt doch nicht weiter. Es wird noch gefährlicher, da Busse und Radfahrer sich eine Spur teilen sollen. Wie ich die Radfahrer kenne, fahren sie halt links am Bus vorbei in der Geradeausspur. Fahre dort seit 35Jahren zur Kanzlei und kenne die Probleme. Der tägliche Stau ist wohl kaum eine CO 2 Entlastung. Fahre jetzt so oft es geht mit den Öffis. Nur wer kann das schon?