Unbekannte überfallen Werttransporter in Charlottenburg

Do 03.04.25 | 14:56 Uhr

Unbekannte haben am Mittwochvormittag einen Werttransporter in Charlottenburg überfallen und zwei Mitarbeiter angegriffen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, beluden die Beschäftigten im Alter von 55 und 57 Jahren gerade das Fahrzeug mit Wertgegenständen, als sich ein maskierter Mann dem älteren Mitarbeiter schnell näherte und ihn mit einer Machete bedrohte.