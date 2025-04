In Berlin-Mitte ist am Samstag gegen US-Präsident Donald Trump und Tech-Milliardär Elon Musk und sein Unternehmen Tesla protestiert worden. Wie ein Polizeisprecher dem rbb am Mittag sagte, nahmen an einer Kundgebung vor dem Tesla Showroom in der Wilhelmstraße etwa 250 Menschen teil. Die Veranstaltung verlief demnach weitgehend störungsfrei. Ein Mann sei allerdings vorübergehend festgenommen worden, weil er ein Plakat mit verfassungsfeindlichem Inhalt gezeigt habe. Darauf seien Musk und NS-Größen abgebildet gewesen, die den Hitlergruß zeigten. Der Staatsschutz ermittelt nun.