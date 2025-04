Die Drogenkonsumräume in Berlin waren im Jahr 2023 häufig ungeplant geschlossen. Das hat eine Recherche des Y-Kollektiv-Podcasts der ARD ergeben.

Besonders häufig betroffen war die Kontaktstelle Kottbusser Tor in Kreuzberg, die nur an rund der Hälfte der geplanten 365 Tage geöffnet war (185 Tage). Laut Senatsverwaltung für Gesundheit sind Probleme mit der Immobilie der Hauptgrund für die Schließungen. "Das liegt daran, dass diese Immobilie in keinem guten Zustand ist. Es gibt häufig Wasserschäden und Probleme mit Schädlingsbefall", sagte Landessuchtbeauftragte Heide Mutter in dem Podcast.