15-jähriger Berliner soll mit Drohmail Schulausfall in Duisburg ausgelöst haben

Ein 15-Jähriger aus Berlin soll der Absender der Drohmail sein, wegen der am Donnerstag der Präsenzunterricht an einem Gymnasium abgesagt wurde [wdr.de] .

Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur (DPA) gehen die Ermittler davon aus, dass die Jugendlichen aus Duisburg eine Prüfung an der Schule verhindern wollten. Dass die vier auch etwas mit den rechtsradikalen Drohschreiben zu tun haben könnten, die bereits am Montag zum Unterrichtsausfall an 20 Duisburger Schulen führten, sei hingegen nicht erkennbar, hieß es. Vermutlich seien sie lediglich Trittbrettfahrer.



Seit Ende vergangener Woche waren insgesamt vier E-Mails mit Drohungen und rechtsradikalem Inhalt an Duisburger Schulen eingegangen. Zunächst war deshalb am Montag der Präsenzunterricht für rund 18.000 Schülerinnen und Schüler an 20 Duisburger Schulen ausgefallen.

Am Mittwochabend ging dann eine weitere Droh-Mail ein, die sich mit teils rassistischem Hintergrund gegen das Duisburger Max-Planck-Gymnasium richtete. Der Schulleiter gab daraufhin vor, es gebe eine Brandschutzübung - und schickte die Schüler gleich am Morgen wieder nach Hause.