Schwimmen in Berlin

In den kommenden Tagen soll es richtig warm werden. Passend dazu öffnen die Berliner Freibäder, zuerst am Mittwoch das Kreuzberger Prinzenbad. Es ist der Auftakt einer Freibadsaison mit klaren Regeln - und neuen Ticket-Tarifen.

Als erstes Berliner Freibad startet das Prinzenbad in Kreuzberg an diesem Mittwoch in die Sommersaison. Das sehr beliebte und jährlich gut besuchte Bad hat dann von 7 bis 20 Uhr geöffnet, wie die Berliner Bäderbetriebe (BBB) mitteilten.

Als Nächstes öffnen am Donnerstag, 1. Mai, die Bäder Am Insulaner, Olympiastadion, Wilmersdorf sowie das Strandbad Wannsee. Am 3. Mai folgt das Sommerbad Gropiusstadt. Die weiteren Freibäder sind im Laufe des Mai und Anfang Juni dran.

Wegen Sanierungen bleiben die Freibäder in Spandau, Mariendorf und Lichterfelde geschlossen.