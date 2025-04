Einige Berliner Freibäder werden im Sommer nun doch geheizt. Konkret sollen im Sommerbad Seestraße in Wedding zwei Becken und im Prinzenbad Kreuzberg und im Freibad Wilmersdorf je ein Becken auf 22 Grad erwärmt werden. Das kündigten Innen- und Sportsenatorin Iris Spranger (SPD) und die Berliner Bäder-Betriebe am Freitag an.



Im März hatten die Bäderbetriebe angekündigt, wegen Sparvorgaben einen Großteil der 14 Berliner Freibäder nicht mehr zu beheizen, wenn dazu fossile Energie nötig sei. Das Wasser solle dann nur durch Sonneneinstrahlung und Außentemperatur erwärmt werden. Nach der Ankündigung hatte es zahlreiche Beschwerden von Bürger gegeben, wie Spranger sagte.