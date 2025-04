Die 28-jährige Griechin, die gemeinsam mit ihren Kindern in Berlin-Friedrichsfelde wohnte, und der Angeklagte sollen rund zwei Jahre lang ein Paar gewesen sein. Im Mai 2024 habe sich die Frau von dem 46-Jährigen getrennt, heißt es in der Anklage. Dennoch sei er unvermittelt vor ihrem Wohnhaus aufgetaucht. Nachdem er sie mit einem anderen Mann gesehen habe, soll er den Entschluss gefasst haben, sie zu töten.

Die Staatsanwaltschaft geht von einem Femizid aus. Femizid bedeutet, dass Frauen aufgrund ihres Geschlechts getötet werden - also weil sie Frauen sind. Der türkische Staatsangehörige sei nicht bereit gewesen zu akzeptieren, "dass sie ein Leben ohne ihn führen könnte und sich einem anderen Mann zuwenden könnte", heißt es in der Anklage. Er habe die Frau aus niedrigen Beweggründen getötet.

Die Kinder der 28-Jährigen waren nicht zu Hause, als sie am Abend des 30. August 2024 ihre Wohnung im zweiten Stock verließ. Vor ihrer Haustür sei sie angegriffen worden, heißt es weiter in der Anklage. Der 46-Jährige habe mit einem Messer in Tötungsabsicht auf sie eingestochen. Nachbarn hätten die Polizei und Rettungskräfte alarmiert. Die Frau starb kurze Zeit später in einem Krankenhaus.