Noch in diesem Jahr sollte eigentlich der Grundstein für eine Drei-Religionen-Kita auf einem Baugelände in der Marchlewski-Straße in Berlin-Friedrichshain gelegt werden. Stattdessen wurde das Projekt nun dort symbolisch begraben: mit einer Kapsel, die Baupläne und Flyer enthält, wie bei einer Grundsteinlegung üblich, und die sich an künftige Generationen wendet.

"Damit man lesen kann, was die Initiatorinnen des Drei-Religionen-Kitahauses bewegt hat, so lange an ihrer Grundsteinlegung festzuhalten", erklärt Kathrin Janert. Sie ist Vorständin des Evangelischen Kirchenkreisverbandes für Kindertageseinrichtungen Berlin Mitte-Nord.