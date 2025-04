In Berlin sind 2024 wieder mehr Menschen geboren worden. Nach Angaben des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg wurden im vergangenen Jahr 34.948 Geburten registriert. Das ist gegenüber 2023 ein Plus von 4,6 Prozent beziehungsweise 1.523 Geburten, wie das Statistikamt am Mittwoch in Potsdam mitteilte.