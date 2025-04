Do 17.04.25 | 16:31 Uhr

Ein Mann, der von Polizeibeamten in Berlin zunächst Handschellen angelegt bekam und anschließend auf den Boden gedrückt und an einer Bank fixiert wurde, erhält 3.000 Euro Schmerzensgeld. Das hat das Landgericht Berlin II am Donnerstag entschieden.

Demnach war der Polizeieinsatz in einem U-Bahnhof im Jahr 2019 zum Teil rechtswidrig. Zwar war das Anlegen der Handschellen nach Ansicht des Gerichts noch verhältnismäßig, weil der Kläger vorher die Polizeibeamten geschlagen habe, wie das Gericht mitteilte. Dass ein Beamter den Mann anschließend mit seinem Körper auf den Boden drückte und anschließend auf einer Bank fixierte, bezeichnete das Gericht aber als unverhältnismäßig und somit rechtswidrig. Videoaufnahmen hätten gezeigt, dass der Kläger nach seiner Fesselung keine Gegenwehr mehr geleistet habe und später sogar benommen gewesen sei.