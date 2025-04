Weil er an einer gewaltsamen Entführung in Berlin beteiligt gewesen sein soll, sitzt ein 41-Jähriger jetzt in Untersuchungshaft. Bereits am Samstag habe ein Richter Haftbefehl erlassen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin am Dienstag mit.

Demnach soll der 41-Jährige am 8. Dezember als Teil einer Gruppe einen damals 37-Jährigen auf einem Parkplatz im Stadtteil Gropiusstadt entführt und in ein Waldgebiet in Brandenburg verschleppt haben. Vom Vater des Opfers sollen sie demnach Lösegeld in sechsstelliger Höhe gefordert haben. Der Entführte soll nach etwa vier Stunden mit schweren Verletzungen freigelassen worden sein.