Berliner Polizei will Zaunbau am Görlitzer Park schützen

Die Polizei bereitet mehrere Wochen vor dem geplanten Baustart für einen Zaun um den Görlitzer Park in Berlin-Kreuzberg ein Schutzkonzept vor. Entsprechende Maßnahmen würden gerade erarbeitet, kündigte der Chef des Berliner Landeskriminalamtes (LKA), Christian Steiof, im Innenausschuss des Abgeordnetenhauses am Montag an.

Kürzlich hatte eine Protestinitiative mitgeteilt, sie habe Drohbriefe an Baufirmen verschickt. Man wolle so den Bau des Zauns verhindern, zur Not auch mit zivilem Ungehorsam.

Nach jahrelangen Ankündigungen soll der Zaun ab Juni gebaut werden. Das Land verspricht sich davon ein Zurückdrängen von Drogenhandel und Gewaltkriminalität.