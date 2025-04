Zugreisende müssen zwischen Berlin, Hannover und Nordrhein-Westfalen von Freitagabend, 21 Uhr bis zum 14. April mehr Zeit einplanen. Grund dafür sind Bauarbeiten der Deutschen Bahn auf der Strecke zwischen der Bundeshauptstadt und Hannover, wie das Unternehmen mitteilte.

Die Fahrzeit zwischen beiden Städten verlängert sich demnach um rund 45 Minuten. Zudem fallen Züge und Halte aus. Konkret wird in Brandenburg zwischen Rathenow (Havelland) und Staffelde (Oberhavel) an der Oberleitung sowie an Wochenenden zwischen Wolfsburg und Stendal an Brücken gearbeitet. Deshalb müssten die Streckenabschnitte bis zum 14. April gesperrt werden.