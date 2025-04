Vor dem Hilton-Hotel in Berlin-Mitte sind am Sonntagmorgen gegen 4:45 Uhr Schüsse abgefeuert worden. Bei dem Vorfall an der Mohrenstraße Ecke Charlottenstraße wurde eine Person am Finger verletzt, wie die Polizei dem rbb mitteilte.

Die Person sei ins Krankenhaus gebracht worden. Derzeit dauern die Ermittlungen an, unter anderem sollen Zeugen befragt werden. Weitere Einzelheiten teilte die Polizei nicht mit.

Einer rbb-Reporterin zufolge war am Vormittag die Kriminalpolizei mit Spürhunden am Tatort.