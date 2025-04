Nach seiner Verurteilung zu einer Bewährungsstrafe verlässt der Influencer, der eine Silvesterrakete auf eine Berliner Wohnung abgeschossen hat, Deutschland. "Ich möchte so schnell es geht nach Hause", sagte Atallah Younes der Deutschen Presse-Agentur, bevor er den Sicherheitsbereich am Hauptstadtflughafen BER betrat.

Die Maschine sollte am späten Nachmittag nach Amman in Jordanien abfliegen. Der 23-Jährige kommt aus dem Westjordanland. Ende vergangenen Jahres war er als Tourist aus Ramallah in Deutschland unterwegs gewesen, um eine Band aus Palästina bei ihren Auftritten in Europa als Influencer zu begleiten. Nach den Angaben seines Verteidigers machte er zum Jahreswechsel einen Abstecher in die Hauptstadt, um dort Silvester zu feiern.

Er sei nicht traurig und habe keine schlechten Gefühle mit Blick auf das, was geschehen sei, sagte Younes. Er dankte Deutschland und sagte, er behalte gute Erinnerungen. Kann er sich vorstellen, nach Deutschland zurückzukommen? "Warum nicht?", sagte der Influencer.

Das Landgericht Berlin hatte den Influencer am 9. April wegen Sachbeschädigung zu einer Bewährungsstrafe von sechs Monaten verurteilt. Anders als die Staatsanwaltschaft war das Gericht nicht auch von einer versuchten schweren Brandstiftung und versuchter gefährlicher Körperverletzung ausgegangen. Aus Sicht des Gerichts ließ sich keine vorsätzliche Tat beweisen.