Nach einem Trick-Diebstahl am Donnerstag in Berlin-Charlottenburg hat ein zufällig anwesender Polizist auf das Auto der flüchtenden Täter geschossen. Verletzt wurde niemand, die Verdächtigen konnten entkommen.

Wie die Polizei dem rbb am Donnerstag sagte, hatten zunächst zwei Männer an der Kantstraße das Auto einer Frau beschädigt, indem sie den Hinterreifen aufschlitzten. Die Frau soll zuvor in einer Bank eine höhere Summe Geld abgehoben haben. Als die Frau losfuhr, folgten die Täter ihr nach Zeugenaussagen in einem anderen Auto und wiesen sie auf das kaputte Rad hin.