Der 24-Jährige, der als Zwischenhändler tätig war und in der Hierarchie der Drogenhandelsszene höher als das Opfer angesiedelt war, habe sich durch den 26-jährigen Straßenhändler in seiner Ehre verletzt gefühlt. Schon am Vorabend sei es deshalb zu einer Auseinandersetzung gekommen.

Am 22. Juni 2024 hielt sich der 24-Jährige dann in Begleitung des 19-Jährigen und des 18-Jährigen auf einem Bahnsteig am U-Bahnhof Kottbusser Tor in Berlin-Kreuzberg auf. Als die drei zufällig das Opfer entdeckten, fassten sie laut der vorsitzenden Richterin Berger-Sieg den Plan, ihn zu verletzen und einzuschüchtern.