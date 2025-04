Mit einem Baseballschläger und einer Metallstange soll ein 16-Jähriger von mehreren Angreifern im Böcklerpark in Kreuzberg attackiert worden sein. Er sei am späten Dienstagabend aus einer 10- bis 15-köpfigen Gruppe heraus angegriffen und unter anderem am Kopf verletzt worden, teilte die Polizei mit. Danach sei geflüchtet, aber von der Gruppe eingeholt worden.