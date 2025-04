Eine 15-Jährige soll in Kreuzberg von ihrem Ex-Freund und weiteren jungen Männern mit einer Feuerwerksbatterie sowie Flaschen, Steinen und Stöcken beworfen worden sein. Die junge Frau war mit ihrer 16 Jahre alten Schwester und ihrer 21 Jahre alten Tante zum Einkaufen in der Graefestraße unterwegs, als sie plötzlich attackiert wurden. Das teilte die Polizei am Montag mit. Die Schwester wurde an der Schulter verletzt, ihre Kleidung bekam Brandlöcher. Die Tante erlitt ein Knalltrauma.