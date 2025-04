Ein Streit zwischen zwei Frauen in Berlin-Kreuzberg endet mit zwei Festnahmen und mehreren Verletzten. Eine 35-Jährige kam am Donnerstagabend mit Stichverletzungen in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte.

Sie war zuvor mit einer 23-Jährigen in Streit geraten, die mit einem Messer gezielt in das Gesäß der Frau gestochen haben soll. Außerdem habe die junge Frau eine 68-Jährige, die mit vor Ort war, mit dem Messer bedroht.

Polizisten nahmen sie fest und brachten sie in Gewahrsam. Später kam sie wieder auf freien Fuß. Der Streit war laut Polizei entstanden, weil die 23-Jährige dem minderjährigen Sohn der 35-Jährigen vorwarf, ihr Handy beschädigt zu haben.