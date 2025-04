Die Alge könne sich ihre Energie durch die Photosynthese holen oder Nährstoffe dadurch aufnehmen, dass sie andere Organismen fresse, so Münzner: "Dafür bildet sie die Giftstoffe und sondert die ab. Damit kann sie die Zellwände von den Bakterien und den Algen auflösen und sie dann aufschlürfen, so wie einen Proteinshake."

Wasserstoffperoxid soll Teil der Lösung sein: In Polen versuchen die Behörden, damit die giftige Goldalge einzudämmen. In Nebengewässern der Oder wurden viele Tonnen toter Fische gefunden. Die Oder selbst ist bisher nicht betroffen.

Nach den letzten Befischungen sähe es so aus, als hätte das Oder-Hochwasser vom Herbst einen Einfluss auf eine Veränderung der Fischbestände gehabt, sagte Forschungsgruppenleiter Christian Wolter dem rbb. "Wir haben dieses Jahr einen starken Laicherbestand beim Blei und auch bei der Güster, den wir im Moment nicht so erwartet haben, wo wir uns aber natürlich darüber freuen." Außerdem habe man einen guten Zährtenlaichbestand gemessen.

Dennoch stehe das Ökosystem der Oder weiter unter Stress. Bei der Umweltkatastrophe 2022 seien nicht nur Fische gestorben, sondern auch Großmuscheln, so Wolter. Diese Muscheln als effektives Filtersystem hätten sich noch lange nicht erholt, sodass Algen aller Arten auch weniger Fressfeinde hätten.

Sorgen mache ihnen auch der hohe Salzgehalt. Er ist in der Oder mit 1.800 Mikrosiemens pro Zentimeter drei mal so hoch, wie es Wissenschaftler für verträglich halten. Die hohe Salz- und Nährstoffbelastung könne auch in diesem Sommer wieder zu Massenentwicklungen von Algen führen, sagte Wolter: "Darum ist aus meiner Sicht natürlich die wichtigste Vorsorge überhaupt die Massenentwicklung dieser Brackwasseralge, Promenesium Parvum in der Oder zu verhindern, weil wir bekommen die Alge nicht mehr aus dem System raus. Die ist jetzt da, die wird immer da sein."

Um künftige Algenblüten zu verhindern, sollte daher sowohl die Nährstoff- als auch die Salzeinleitungen in die Oder reduziert werden, fordern die Wissenschaftler.