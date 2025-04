Ein 36-jähriger Mann hat in der Nacht auf Montag in Berlin-Reinickendorf aus einem fahrenden Auto heraus auf drei Männer geschossen.

Diese hielten sich am Sonntagabend auf einem Gehweg in der Finsterwalder Straße im Ortsteil Märkisches Viertel auf, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mitteilten. Die Männer wurden von den Schüssen nicht getroffen. Vor Ort fanden die Einsatzkräfte mehrere Patronenhülsen.

Der zunächst flüchtige mutmaßliche Schütze wurde in den frühen Morgenstunden in seinem Heimatort in Hessen festgenommen, wie es weiter hieß.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand sind familiäre Streitigkeiten der Hintergrund.