Ein aggressiver Unbekannter soll einem Mann in Berlin-Marzahn mit einer Waffe ins Gesicht geschossen und ihn schwer verletzt haben. Zuvor überquerte ein 34-Jähriger mit einer Begleiterin in der Nacht zu Samstag die Mehrower Allee, wie die Polizei mitteilte. Als der Unbekannte an der Mittelinsel mit einem E-Scooter an ihnen vorbei wollte, soll sich demnach ein Streit ergeben haben.