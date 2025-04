Mann zündet Frau mit Flammen aus Spraydose die Haare an

Ein Mann hat in Berlin-Moabit eine Frau angegriffen und ihr mit Flammen aus einer Spraydose die Haare angezündet.

Die 41-jährige Frau hatte sich nach ersten Erkenntnissen der Polizei am Montagmorgen auf eine Parkbank in der Lehrter Straße gelegt, als der Mann mit einem Feuerzeug und einer Deospray-Dose eine Flamme auf ihren Oberkörper gerichtet habe, so dass ihre Haare Feuer fingen. Dann flüchtete der Täter.

Am Mittag habe der Mann die Frau an derselben Stelle erneut angegriffen und sie von der Bank gezogen. Polizisten konnten den mutmaßlichen Täter, einen 38-Jährigen, kurz darauf fassen und festnehmen. Die Frau wurde mit leichten Verletzungen im Krankenhaus behandelt.

Ob Täter und Opfer miteinander bekannt sind, sei Teil der Ermittlungen, teilte die Polizei auf rbb-Anfrage mit.