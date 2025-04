Geschichte jüdischer Familien im "Mommsenschlösschen" - "Wir leben gerne mit diesen ehemaligen Nachbarn, die uns ans Herz gewachsen sind"

So 06.04.25 | 16:00 Uhr

Audio: rbb88,8 | 19.03.2025 | Interview mit Claudia Saam und Wolf-Rüdiger Baumann | Bild: dpa/Herschelmann Kay

Claudia Saam und Wolf-Rüdiger Baumann leben seit 14 Jahren in der Mommsenstraße 6 - auch als "Mommsenschlösschen" bekannt. Über mehrere Jahre sind sie den Schicksalen der jüdischen Familien nachgegangen, die zwischen 1905 und 1945 hier lebten.

rbb: Frau Saam, Herr Baumann, warum haben Sie beschlossen, die Geschichte des "Mommsenschlösschen" zu erforschen? Wolf-Rüdiger Baumann: Der Anlass war die Verlegung von fünf Stolpersteinen vor dem Haus. Es schwirrten dabei Gerüchte umher, wo behauptet wurde, dass unter anderem im Gartenhaus Juden und im Vorderhaus Nazis wohnten. Das war für uns der Punkt, diesen und weiteren Geschichten nachzugehen. Wir erforschten den Zeitraum von 1905 bis 1945. Wir wussten damals nicht, dass eines Tages ein Buch daraus entstehen wird.

Sie beschreiben in Ihrem Buch "Ein Haus schreibt Geschichte" viel jüdisches Leben, wozu auch Intellektuelle und Künstler zählten. Haben Sie Lieblingsbewohner? Claudia Saam: Das kann man gar nicht sagen. Wenn man sich mit den Schicksalen der Hausbewohner beschäftigt, kommen sie einem so nah, dass man meint, sie alle zu kennen. Wir haben über diesen Zeitraum von 1904 bis 1945 ungefähr 150 Personen recherchiert - also alle Bewohner plus Hauspersonal. Das ist ein gehobenes Bürgerhaus gewesen. Wir haben bestimmte Personen rausgenommen. Dabei haben wir Prominente und die normalen Bürger gleichberechtigt nebeneinandergestellt und ihre Geschichten herausgefunden, aufgedeckt und erzählt.

Wolf-Rüdiger Baumann: Zu meinem Lieblingsbewohnerpaar gehören Else und Fritz Wolff. Sie war Malerin, er Karikaturist, seinerzeit neben Zille und Trier der bekannteste in Deutschland. Else Lasker-Schüler oder Kurt Tucholsky zählten zu einer ganzen Reihe von namhaften Persönlichkeiten, die bei dem Ehepaar zu Besuch waren. Die enge Freundschaft mit Lasker-Schüler ist eine neue Entdeckung. Durch die Immigration 1933 sind Else und Fritz Wolff - wie viele andere auch -, in Vergessenheit geraten. Das war eine Zäsur.

In Ihrem Buch schreiben Sie, dass mit Ernst Stoessel von der Heyde der erste Nazi einzieht. Das ist heute eigentlich unvorstellbar, dass plötzlich Menschen kommen, die es nicht gut mit mir meinen und mich vielleicht ermorden wollen. Diese Dramatik arbeiten Sie sehr gut heraus. Wolf-Rüdiger Baumann: Diese Zeitgleichheit ist sehr interessant, wenn wir ins Jahr 1933 nach dem Reichstagsbrand schauen. Am Tag danach sind Else und Fritz Wolff fluchtartig nach Paris emigriert und zum gleichen Zeitpunkt zog der erste Nazi ein. Das war Ernst Stoessel von der Heyde, Blockwart und Adliger.

Das Haus wurde 1903 nach Entwürfen des Architekten Alfred Gessner erbaut, der den Gartenhöfen in der Innenstadt eine besondere Bedeutung beimaß

Er hatte aber eine Jüdin als Untermieterin, wie Sie in Ihrem Buch schreiben? Claudia Saam: Richtig. Das hat uns auch völlig überrascht. Wir haben das aus Prozessakten herausgefunden. Gegen ihn ist ein Parteiverfahren eingeleitet worden. Er hat sich davon aber gar nicht beeindrucken lassen. Die Jüdin, ihr Name war Frau Lichtenfeld, hat er über ein Jahr weiter bei sich wohnen lassen. Zu der Zeit herrschte eine große Wohnungsnot in Berlin. Das heißt, Ernst Stoessel von der Heyde hätte sich seine Bewohner auch aussuchen können. Er hätte nicht unbedingt an sie vermieten müssen. Wir nehmen an, dass der Systemkonforme in dem Punkt systemwidrig war. Wolf Baumann: Das ist auch interessant, weil seine jüdische Untermieterin noch ein Jahr lang bei ihm wohnte, nachdem die Nürnberger Rassengesetze in Kraft getreten sind.

Viele jüdische Menschen haben gehofft und sind geblieben, andere emigrierten in andere Länder. Claudia Saam: Das ist furchtbar und in der Tat kann man nachvollziehen, wie unübersichtlich letztendlich die Dinge waren. Die ersten fliehen, der erste Nazi zieht ein und kurz darauf, um die Zeit der Rassengesetzgebung, zieht die jüdische Familie Fiegel in das Haus ein und lässt ihre Wohnung aufwendig renovieren. Das heißt, sie wollten bleiben. Sie hatten Hoffnung. Diese Familie ist 1939 nach Sydney emigriert. Ihnen gelang die Flucht, manchen gelang die Flucht leider nicht. Das ist besonders tragisch, wenn man ihre Briefe liest, über die Ängste, die Sorgen und die Hoffnung, die sie haben, die sich zerschlägt. Das waren für uns Wechselbäder der Gefühle.

Zur Person Privat Wolf-Rüdiger Baumann ist Historiker und Ökonom. Er hat am Europäischen Hochschulinstitut in Florenz promoviert und ist Doktor der Geschichte und Kulturgeschichte. Claudia Saam ist Germanistin und hat mit Schwerpunkt "Deutsche Exilliteratur" in Frankfurt am Main und Bologna studiert. Beide leben als Autor:innen in Berlin. Ihr aktuelles Buch "Ein Haus schreibt Geschichte. Berlin, Mommsenstrasse 6" ist im Transit Verlag erschienen.

Wie waren Ihre Gefühle? Claudia Saam: Es gibt Geschichten, die kann ich kaum erzählen, weil ich sofort einen Kloß im Hals bekomme. Das geht einem unter die Haut. Können Sie eine Geschichte erzählen? Wolf Baumann: Es gibt beispielsweise die Geschichte der Familie Selten. Die Eltern überlegten, ob sie ihren elfjährigen Sohn Fritz mit dem Kindertransport in Sicherheit bringen sollten. Die Gedanken der Mutter sind überliefert in Briefen, die sie an eine Tante in den USA geschickt hat. Da zeigte sie ihre Nöte, ihre Pein auf, die Qual, die sie empfand bei dem Gedanken, ihren Sohn weggeben zu müssen, ohne zu wissen, wann und ob sie ihn je wiedersieht. Das Fazit war, dass sie als Familie zusammenbleiben wollten. Die Tragik nachher war, dass ab einem bestimmten Zeitpunkt die Grenzen dicht waren. Und diese Familie gehörte zu denjenigen, die nicht mehr rausgekommen sind. 1942 wurden sie deportiert und ermordet.

In Ihrem Buch sprechen Sie von Entmietung und Ermietung. Was bedeutet das? Claudia Saam: Das ist eine grausame Geschichte, die wenig bekannt und wenig beachtet ist. Aber sie hat zehntausendfach in Berlin und auch in anderen Großstädten wie Wien und München stattgefunden, auf Geheiß von Albert Speer. Es herrschte Wohnungsnot in Berlin. Albert Speer als Generalbauinspektor sollte einerseits Wohnungen bauen, aber gleichzeitig hat er Wohnraum, ganze Straßenzüge abreißen lassen, um das Projekt Germania zu starten. Dann wurde Speer auf die sogenannten Judenwohnungen aufmerksam. Die wurden Mietern zur Verfügung gestellt, die in Häusern wohnten, die wegen Germania abgerissen werden sollten, und eine neue Bleibe brauchten. Das war die erste Welle. Die zweite Welle, die wir auch hier im Haus nachweisen konnten, ist, dass dann auch andere aufsprangen und sich so eine Wohnung regelrecht raubten. Das war organisiert mit Mietberechtigungsschein, Stempeln und allem Drum und Dran und nannte sich Entmieten und Ermieten. Die Konsequenz von so einem Wohnungsraub war die Deportation der jüdischen Bewohner.

Wissen Sie, wer in Ihrer Wohnung gewohnt hat? Wolf Baumann: Wir wissen das von einigen, auch jüdischen Bewohnern. Es wohnte beispielsweise die Familie Adolf Chaskel mit zwei kleinen Kindern hier. Nach ihnen war es die Familie Max Lewy, die dann nach Buenos Aires emigriert ist.

Fragen Sie sich vielleicht auch, was haben die Bewohner damals gedacht, gefühlt, was haben die hier diskutiert. Ist dieses wissende Wohnen anstrengender? Claudia Saam: Aus unserer Sicht nicht. Wir leben gerne mit den ehemaligen Nachbarn, die uns ans Herz gewachsen sind. Wir haben auch Kontakt mit den Nachfahren aufgenommen. Es ist uns gelungen, Vertrauen aufzubauen. Mittlerweile besuchen uns viele der Nachfahren regelmäßig in Charlottenburg oder wir besuchen sie. Das klingt ein bisschen pathetisch, aber uns haben auch einige Nachfahren gesagt, dass das Ganze einen heilenden Effekt hat.

Das Interview mit Claudia Saam und Wolf Baumann führte Ingo Hoppe, rbb88,8.

Sendung: rbb88,8, 19.03.2025, 18:10 Uhr