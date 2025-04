Urteil in Prozess gegen Influencer wegen Silvesterrakete erwartet

Ein Influencer schießt auf einem Video in der Silvesternacht eine Rakete in eine Neuköllner Wohnung. Ein Versehen, sagt er. Versuchte gefährliche Körperverletzung wirft ihm die Anklage vor. Nun wird das Berliner Landgericht wohl ein Urteil fällen.

Der Prozess gegen einen Influencer wegen eines Raketenschusses auf eine Berliner Wohnung in der Silvesternacht steht vor dem Abschluss. Am Mittwochmorgen sind die Plädoyers vor dem Landgericht Berlin geplant. Auch ein Urteil soll am selben Tag gesprochen werden.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Influencer versuchte schwere Brandstiftung, versuchte gefährliche Körperverletzung und Sachbeschädigung vor. Er soll die Feuerwerksrakete "aus Eigennutz und völliger Rücksichtslosigkeit" gezielt in die Wohnung in Berlin-Neukölln geschossen und ein Video davon auf seinem Instagram-Account veröffentlicht haben, so die Anklage.