In der Sankt Hedwigs-Kathedrale am Berliner Bebelplatz liegt bereits seit mehreren Tagen ein Kondolenzbuch aus . Gläubige wie auch alle anderen Menschen können sich dort eintragen und ihre persönliche Anteilnahme ausdrücken. Als erste hatten sich dort Berlins Erzbischof Heiner Koch und weitere Bistumsvertreter eingetragen.

Für die katholische Kirche in Deutschland will sich unter anderen der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz Georg Bätzing eintragen. Trauernde können ab 13 Uhr in das Kondolenzbuch schreiben. Außerdem ist das am kommenden Montag und Dienstag jeweils zwischen 10 und 17 Uhr möglich.

Nach dem Tod von Papst Franziskus wird in der diplomatischen Vertretung des Heiligen Stuhls in Berlin, der Apostolischen Nuntiatur in Neukölln, am Freitag das offizielle Kondolenzbuch ausgelegt. Dazu wird um 12 Uhr auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier erwartet.

In der Hedwigs-Kathedrale wird in der kommenden Woche auch das bundesweite Requiem für den verstorbenen Papst stattfinden. Es beginnt um 11:15 Uhr, wie die Deutsche Bischofskonferenz am Mittwoch mitteilte. Sie lädt zusammen mit dem Apostolischen Nuntius in Deutschland und dem Erzbistum Berlin dazu ein. Neben Bätzing werden dazu auch Nuntius Nikola Eterovic, der Berliner Erzbischof Heiner Koch sowie weitere Mitglieder der Bischofskonferenz sowie Spitzenvertreter der Politik erwartet. Das Requiem ist nur für geladene Gäste, wird aber vom ZDF übertragen.

Papst Franziskus starb am Ostermontag und wird am Samstag in Rom beigesetzt. Seit der Aufbahrung des Papstes am Mittwoch sind laut Vatikan mehr als 128.000 Besucher in den Petersdom gekommen. Vor dem Petersplatz kam es vereinzelt zu chaotischen Szenen. Um vom verstorbenen Papst Abschied zu nehmen, haben die Menschen teilweise Polizeisperrungen umgangen und Gitter sowie Absperrungen zur Seite geschoben. Wie ein dpa-Reporter berichtete, haben Sicherheitskräfte versucht, die Menschen aufzuhalten.