ks Berlin Mittwoch, 23.04.2025 | 12:07 Uhr

Hört sich ja erstmal gut an. Funktioniert aber in der Praxis nicht. Wer soll das "kontrollieren"? Wieso sollen vorhandene Sitzplätze, gerade zu Hauptverkehrszeiten, leer bleiben? (Das ist ungefähr dasselbe Ärgernis wie die unsinnige 1. Klasse bei der DB.) Kein Mensch, außer einigen "Flintas", kann mit dem Begriff überhaupt was anfangen. Womöglich tragen solche ausgewiesenen Sitze auch erst recht zur Diskriminierung durch andere bei, denn man kann "die" ja dann bestens erkennen.

"Flinta steht für Frauen, Lesben, Inter, Nonbinär, Trans und Agender." Aha, und den "Inter, Nonbinär, Trans und Agender" in dieser Zielgruppe sieht man das "Inter, Nonbinär, Trans und Agender" so leicht an, das man sich an ihnen "reiben" will?

"in den hinteren Bereichen der Fahrzeuge eingerichtet werden, "dort, wo oft übergriffige Männer sitzen"" Häh? Hinten steigen die "Übergriffigen" ein? Im Fahrzeug, oder im Zug? Im übrigen hat die Hälfte der Züge gar keine abgetrennten Fahrzeuge mehr.