Nach Tumulten und gegenseitigen Gewaltandrohungen einer großen Gruppe von Männern vor einem Restaurant in Berlin-Treptow ermittelt die Polizei wegen besonders schweren Landfriedensbruchs.

Nach ersten Erkenntnissen und Zeugenangaben sollen sich am Dienstagnachmittag 30 bis 40 Menschen vor dem Restaurant versammelt haben, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Es kam demnach zu einem lauten Streit, ein Mann soll eine Pistole in die Luft gehalten und einen Kontrahenten aufgefordert haben, aus dem Restaurant zu kommen.

Alarmierte Polizisten, zum Teil schwer bewaffnet, lösten die Gruppe auf und kontrollierten die Männer vor und in dem Imbiss, die zum Teil zu einem bekannten arabischstämmigen Clan gehörten. Der Verdächtige mit der Pistole wurde aber nicht gefunden.