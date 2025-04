Karsten Berlin Dienstag, 01.04.2025 | 18:07 Uhr

Ich muss fast täglich dadurch fahren. Für mich die schlimmste Gegend in der Radfahrer rechts-vor-links missachten und Fußgänger einfach auf die Straße laufen, obwohl sie sehen, dass da ein Auto kommt. Nach dem Motto: Der muss ja bremsen. Und wenn man was sagt oder hupt, bekommt man den Mittelfinger gezeigt. Mag sein, dass es Autofahrer gibt, die ohne Maßnahmen die anderen gefähreden. Aber so wie sich viele Radfahrer und Fußgänger verhalten, nenne ich Eigengefährdung.