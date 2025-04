Ein scheinbar gewöhnlicher Notruf stellt sich als Großlage mit Dutzenden Verletzten heraus: Am Samstag üben fast 200 Einsatzkräfte eine derartige Notlage am Potsdamer Platz. Bis zum frühen Nachmittag müssen Autofahrer mit Einschränkungen rechnen.

Beteiligt seien 80 Einsatzkräfte der Feuerwehr beteiligt sowie etwa 80 Polizistinnen und Polizisten. "Eine Übung in dem Format, der Größe und auch an so einem Ort, hatten wir noch nie", sagte der Sprecher.

In dem Szenario werde geübt, wie die Einsatzkräfte reagieren sollten, wenn erste Notanrufe unvollständige Informationen erhielten, erklärte er. So beginne die Übung mit einer vermuteten Polizeilage, in deren Verlauf sich herausstelle, dass doch die Feuerwehr zuständig sei. So würden die Einsatzkräfte feststellen, dass in dem Bahnhof ein Zug aus dem Gleis gesprungen sei und es nach einer "Schnellbremsung" viele Verletzte gäbe.