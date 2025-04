Rebecca Berlin Donnerstag, 10.04.2025 | 11:24 Uhr

Dann sollte dafür gesorgt werden das auch in allen Bezirken ausreichend Platz auf den ISS Schulen ist und dort kein härterer NC ist, als auf den Gymnasien, ist u a in Tempelhof nämlich der Fall. Sonst landen gute Schüler mit Gym Empfehlung mal schnell in Auffangbeckenschulen und verlieren jede Motivation. Verlagerung des Problems, dass zu wenig Plätze an guten Schulen sind, auch an guten Gesamtschulen. Für alle Kommentare von Kinderlosen, keiner, wirklich keiner, schickt sein Kind bewusst auf eine Brennpunkt-Schule.