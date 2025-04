Am Mittwoch wurde in Berlin-Reinickendorf ein Toter auf einem Gehweg gefunden - zwei Handwerker stehen im Verdacht, ihn getötet zu haben. Nach der Obduktion ist nun klar: Das Opfer starb aufgrund von Gewalteinwirkung.

Der Mann, der am Mittwoch leblos auf einem Gehweg in Berlin-Reinickendorf gefunden wurde, ist an Herzversagen nach Gewalteinwirkung gestorben. Das habe die Obduktion der Leiche des 38-Jährigen ergeben, teilte ein Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaft am Freitag mit.

Mutmaßliche Täter sind zwei Handwerker im Alter von 24 und 50 Jahren. Gegen sie wird wegen Körperverletzung mit Todesfolge ermittelt, so der Sprecher. Das Amtsgericht Tiergarten hat am Donnerstagabend Haftbefehle gegen sie erlassen - diese aber außer Vollzug gesetzt, so dass die Verdächtigen auf freiem Fuß bleiben. Die Männer müssen sich aber regelmäßig bei der Polizei melden. Verstoßen sie dagegen, droht ihnen Untersuchungshaft.