Einen Tag nach dem gewaltsamen Tod eines Mannes in Berlin-Reinickendorf sind zwei Tatverdächtige einem Haftrichter vorgeführt worden. Das hat die Staatsanwaltschaft dem rbb am Donnerstag mitgeteilt.

Die 24 und 50 Jahre alten Handwerker stehen im Verdacht, am Mittwochmorgen einen 38-Jährigen mit gefährlichen Werkzeugen getötet zu haben. Hintergründe und Tathergang sind noch unklar. Die Befragung der mutmaßlichen Täter dauere an, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Donnerstag auf Anfrage.

Das Opfer war laut Polizei am Mittwoch um kurz nach 8 Uhr auf einem Gehweg in Reinickendorf gefunden worden. Alarmierte Polizisten und Sanitäter hätten vergeblich versucht, ihn wiederzubeleben. Fünf Männer im Alter von 24 bis 57 Jahren waren festgenommen worden. Sie hätten in unmittelbarer Nähe des Tatorts in der Walliser Straße gestanden, so die Staatsanwaltschaft.