Toter auf Gehweg in Berlin-Reinickendorf gefunden

In Berlin-Reinickendorf ist am Mittwochmorgen offenbar ein Mann getötet worden. Wie ein Sprecher der Polizei dem rbb sagte, wurde der Mann gegen 8 Uhr leblos auf einem Gehweg in der Walliser Straße gefunden. Die Spuren würden auf eine schwere Gewalttat hindeuten. Nach Angaben des Sprechers sichert die Kriminalpolizei derzeit Spuren und vernimmt Zeugen.

Nach dpa-Informationen wurden mehrere Männer festgenommen, die in der Nähe des Toten standen. Eine Mordkommission habe die Ermittlungen übernommen.

Sanitäter hätten vergeblich versucht, den Mann wiederzubeleben, sagte der Sprecher. Der Fundort sei weiträumig abgesperrt worden.

Die Identität des Toten und die Hintergründe der Tat waren zunächst noch nicht bekannt.