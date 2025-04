So 27.04.25 | 12:18 Uhr

Wochenlang war die S-Bahn im Berliner Westen wegen des Abrisses der Ringbahnbrücke unterbrochen - nun wird der Ring wieder geschlossen: Am Montagmorgen nimmt die S-Bahn zwischen Halensee und Westend den Betrieb wieder auf auf.

Wegen des Abrisses der A100 -Brücke sowie der Westendbrücke war die Strecke zwischen den Stationen Halensee, Westkreuz, Messe Nord/ZOB sowie Westend in beiden Richtungen seit Ende März gesperrt . Die Wiederaufnahme des S-Bahn-Verkehrs auf dem Streckenabschnitt war planmäßig für den 28. April angesetzt. Der Abriss war bereits Mitte April abgeschlossen.

Die Berliner S-Bahn fährt ab Betriebsbeginn am Montag um 3 Uhr wieder zwischen Halensee und Westend. Das bestätigte die Deutsche Bahn dem rbb am Sonntag. Das sei eine gute Nachricht für die rund 50.000 Fahrgäste, die diesen Abschnitt täglich nutzten, sagte Bahn-Sprecher Michael Klein. Betroffen sind die Linien S41, S42 und S46.

Die Gleise und Weichen wurden während der Abrissarbeiten mit einem Fallbett geschützt, damit sie nicht beschädigt werden. Außerdem wurden die Stromschienen abgebaut. Nach Abschluss der Abrissarbeiten vor über einer Woche wurden die Gleise wieder freigelegt und gereinigt. Zuletzt wurden die Signalanlagen und Stromleitungen wieder aufgebaut.

In den vergangenen Tagen seien etwa 11.000 Tonnen Schutt beseitigt worden, so Klein. Die Bahn-Mitarbeiter hätten dann Gleise und Weichen geprüft und Signale aufgestellt. Jetzt sei alles in Ordnung und die Züge könnten wieder fahren.