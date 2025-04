Tausende Berliner Haushalte in der Nacht stundenlang ohne Wasser

Überschwemmte Straßen, zeitweise kein Trinkwasser: Ein Rohrbruch hat in der Nacht auf Mittwoch größere Folgen im östlichen Berlin gehabt. Erst nach Stunden konnte die Versorgung wiederhergestellt werden - aber nicht überall.

Nach einem Rohrbruch im Osten Berlins sind noch rund 150 Haushalte ohne Trinkwasserversorgung. Betroffen seien Haushalte im direkten Umfeld des Rohrbruchs am Platz der Vereinten Nationen in Friedrichshain, sagte die Sprecherin der Berliner Wasserbetriebe, Astrid Hackenesch-Rump, am Mittwochmorgen der Deutschen Presse-Agentur.

Grund sei, dass der Schaden an dem Hauptrohr ein kleineres Rohr neben der Hauptleitung beschädigt habe. Die Trinkwasserversorgungsleitung aus Zement habe dem Druck nicht standgehalten. Für die Betroffenen sei ein Zapfständer mit Trinkwasser aufgestellt worden. Die Leitung solle im Laufe des Tages repariert werden. Die Reparatur der großen Leitung werde mehrere Wochen dauern, sagte Hackenesch-Rump.