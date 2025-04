Zum Heulen Freitag, 04.04.2025 | 11:03 Uhr

Woran et jelegen hat? Unfähigkeit, Alles marode und veraltet, kein Personal, zu hoch bezahlte Vorstände? Ich, als ÖPNV Nutzer hab nur noch die Nase voll. Ob S-Bahn oder BVG. Ich muss immer zeitiger losfahren, um pünktlich zur Arbeit zu kommen. Das wäre ja noch zu verkraften, wenn es schon immer so gewesen wäre. Aber, es gab ja mal einen funktionierenden ÖPNV in Berlin und generell in Deutschland. Es wird aber immer schlimmer. In diesem Zusammenhang, DANKE an Alle Autofahrer, die nicht auf den überlasteten und überfüllten ÖPNV umsteigen. Gestern, nach meinem Spätdienst auch wieder- M8 und U8 völlig überfüllt. U8 abends Kurzzüge. Aggressives Betteln im Bahnhof Rosenthaler Platz.....Nee Leute, so wird das nix mehr. ÖPNV=Frust..Zumindest für die, die täglich drauf angewiesen sind.