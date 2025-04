Zwischen Ostbahnhof und Alexanderplatz wird ab Freitagabend für etwas mehr als zehn Tage keine S-Bahn verkehren. Wie das Unternehmen auf seiner Website mitteilt, ist der Abschnitt in der Zeit vom Freitag, 11. April um 21:45 Uhr bis zum Dienstag, 22. April um 01:30 Uhr komplett gesperrt. Grund für die Sperrung in beide Richtungen sind demnach Gleisarbeiten am Ostbahnhof.

Es wird ein Ersatzverkehr mit Bussen [sbahn.berlin.de] eingerichtet. Die Ersatz-Bus-Linie S7 soll im Sieben- oder Acht-Minuten-Takt fahren, in den Randzeiten im Zehn-Minuten-Takt und am Wochenende nachts alle 15 Minuten. Zudem ist eine Umfahrung der Baustelle etwa mit der U-Bahnlinie 5 zwischen Lichtenberg und Alexanderplatz oder mit Regionalbahnen oder -expressen möglich. Die halten regulär sowohl am Ostbahnhof als auch am Alexanderplatz.