Unfall in Berlin-Wannsee

So 27.04.25 | 11:22 Uhr

Immer wieder kommt es in Berlin beim sogenannten S-Bahn-Surfen zu schweren Unfällen. Nun endet eine Fahrt auf dem Dach einer fahrenden S-Bahn in Berlin-Wannsee für zwei Menschen tödlich.

Wegen des Polizei- und Rettungseinsatzes in Wannsee kam es auf den Linien S1 und S7 zu Verspätungen und Zugausfällen.

Zwei Menschen sind am frühen Sonntagmorgen beim sogenannten S-Bahn-Surfen im Berliner Ortsteil Wannsee gestorben. Das teilte die Polizei dem rbb mit.

In Berlin kommt es immer wieder zu Unfällen in Verbindung mit dem Fahren auf Dächern von S- oder U-Bahnen. Erst im Februar dieses Jahres wurde ein zwölfjähriger Junge lebensgefährlich verletzt, als er auf dem Dach einer S-Bahn zwischen den Bahnhöfen Feuerbachstraße und Wannsee gegen eine Brücke prallte. Vor zwei Jahren kam ein 19-Jähriger ums Leben.

Die Bundespolizei warnt in diesem Zusammenhang vor Gefahren, die durch den Aufenthalt im Gleisbereich, durch den Bahnbetrieb oder eine unzulässige Mitfahrt entstehen können. Wer auf Bahnwaggons klettere, begebe sich in höchste Lebensgefahr, so die Bundespolizei.



Schon beim Versuch des Besteigens eines Bahn-Waggons könne es zu einem Stromschlag kommen. Gerade Kinder und Jugendliche gefährdeten sich und andere durch leichtsinniges Verhalten, Abenteuerlust oder falsch verstandene Mutproben. Tödliche Gefahren gingen dabei nicht nur vom Zugverkehr, sondern von stromführenden Teilen aus, so die Polizei.