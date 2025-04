Festnahmen nach gezielten Schüssen auf türkische Gewerbetreibende in Berlin

Do 17.04.25 | 12:31 Uhr

Die Polizei Nordrhein-Westfalen hat in Duisburg vier Männer festgenommen, die mutmaßlich versucht haben sollen, in Berlin mehrere türkische Gewerbetreibende zu erpressen. Das teilten Berliner Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit.

Bei der Festnahme der vier Tatverdächtigen im Alter von 20 bis 34 Jahren am Mittwoch habe die Polizei demnach eine niedrige vierstellige Summe Bargeld und mutmaßliche Tatmittel gefunden.