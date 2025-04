Rakete in Wohnung geschossen

Do 10.04.25 | 21:05 Uhr

Der Fall eines 23 Jahre alten Mannes, der an Silvester in Berlin eine Rakete in eine Wohnung geschossen hat, wird weiterhin die Justiz beschäftigen.

Die Staatsanwaltschaft akzeptiert die Bewährungsstrafe nicht, zu dem das Landgericht Berlin den Influencer verurteilt hatte, und hat Revision eingelegt. Das teilte ein Behördensprecher am Donnerstag mit. Zuvor hatten die "Berliner Morgenpost" und der "Tagesspiegel" berichtet.