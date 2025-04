Eine Frau ist offenbar in Berlin-Spandau getötet worden.

Am Donnerstagabend wurde die 56-Jährige in einer Wohnung aufgefunden, wie die Polizei dem rbb am Freitagmorgen sagte. In diesem Zusammenhang sei ein 60-jähriger Mann festgenommen worden.

Der mutmaßliche Täter und das Opfer sollen sich nach bisherigen Erkenntnissen gekannt haben. Wie die Frau zu Tode gekommen ist, wollte die Polizei zunächst nicht sagen.

Eine Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen.