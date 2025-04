Ein Obdachloser soll von mehreren Personen in Berlin-Friedrichshain in die Spree gestoßen worden sein.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, soll es zu dem Vorfall bereits in der Nacht zu Samstag gekommen sein. Demnach nächtigte der 42-Jährige in einem Park im Bereich Mühlenstraße, als er gegen 0:30 Uhr nach eigenen Angaben von mindestens vier Personen gepackt und Richtung Uferkante gezerrt worden sein soll. Dort soll er in die Spree geschubst worden sein.

Daraufhin holten ihn den Angaben zufolge mehrere Personen aus dem Wasser. Er begab sich zu einer Wache der Bundespolizei im Ostbahnhof und zeigte den Vorfall an. Dort wurde er von Rettungskräften ambulant behandelt.